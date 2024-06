Vermeintlicher Drogenlenker baut Unfall: 29-Jährige verletzt

Veröffentlicht am 18. Juni 2024, 06:22 / ©Tobias Bosina / BMI

Ein 28-jähriger Österreicher geriet am Montagabend, 17. Juni, mit seinem Auto auf der L 212 in Oberlangkampfen (Bezirk Kufstein) auf die Gegenfahrbahn. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers einer entgegenkommenden 29-jährigen Österreicherin mit ihrem PKW kam es zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Das Auto der 29-Jährigen kam einige Meter östlich der Landesstraße in der dortigen Wiese zum Stillstand, der Pkw des Unfallverursachers teilweise auf der Fahrbahn.

29-Jährige bei Unfall verletzt

Die 29-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach Erstversorgung durch Rettung und Notarzt mit der Rettung ins BKH Kufstein eingeliefert. Der 28-Jähriger blieb unverletzt. An beiden beteiligten Kfz entstand erheblicher Sachschaden.

Durch Suchtgift oder Medikamente beeinträchtigt

Der unfallverursachende Lenker wird an die BH Kufstein im Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung durch Suchtgift oder Medikamente beim Lenken des Fahrzeuges angezeigt. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2024 um 06:33 Uhr aktualisiert