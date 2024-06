Das Belvedere 21 lädt zum künstlerischen Sommerfest

In der neu eröffneten Ausstellung Visionäre Räume (ab 28. Juni) trifft Walter Pichler auf Friedrich Kiesler in einem Display der Künstlerin Sonia Leimer. Leimer gibt um 18.45 Uhr im Ausstellungsraum Einblick in ihre Arbeit. Bei freiem Eintritt sind die erste umfassende Retrospektive der georgisch-österreichischen Künstlerin Tamuna Sirbiladze und die Personale Soil Fictions der Bildhauerin Angelika Loderer zu entdecken. Die Kuratoren und das Team der Kunstvermittlung führen im 30-Minuten-Takt durch die drei Ausstellungen. Im Blickle Kino zeigt Carola Dertnig ab 17.30 Uhr vier aktuelle Kurzfilme über das Erwachsenwerden und sucht das Gespräch mit den jungen Protagonistinnen. „Schudini The Sensitive“ alias Susanne Schuda bietet ab 19.30 Uhr im Skulpturengarten mit dem Open Mic – Das öffentliche Mikrofon eine Bühne für Texte, Reden, Comedy, Musik und Sound Art.

Buntes Programm

Auch Kinder kommen beim Sommerfest nicht zu kurz. Auf sie warten ein offenes Atelier zum Malen und Gestalten sowie eine Open-Air-Kinderdisko mit DJ Cay Taylan. Für gute Stimmung und Tanz unter freiem Himmel sorgen am Abend das DJ-Kollektiv Hotpotposse und ein Konzert der von Radio FM4 gefeierten Musikerin und Künstlerin Anna Attar alias Monsterheart.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2024 um 06:53 Uhr aktualisiert