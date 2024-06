Kran nach Unfall im Einsatz: Silo-LKW kam von Straße ab

Gestern rückte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit einem Kran zu einen überörtlichen Einsatz aus: Ein Silo-LKW war in St. Bartlmä in der Gemeinde Techelsberg von der Straße abgekommen und in das Bankett gerutscht. Auch die ortszuständige Freiwillige Feuerwehr Techelsberg am Wörthersee war im Einsatz und sicherte schon beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr und den gesamten weiteren Einsatzverlauf lang, den LKW mittels Greifzug und einer Freilandverankerung. Dadurch konnte das drohende Abstürzen des LKWs verhindert werden. Mittels Teleskoparm vom Kran der Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde das schwere Fahrzeug letztendlich angehoben und mit dem Seilspill wieder auf die Straße gezogen.

©BF Klagenfurt