Über 30 Grad: In Kärnten wird es diese Woche heiß

Veröffentlicht am 18. Juni 2024, 08:29 / ©5 Minuten

Tolle Neuigkeiten, die Sonne zeigt sich in Kärnten von ihrer besten Seite. Schon heute, Dienstag, steigen die Temperaturen lokal auf über 30 Grad. Also packt eure Sonnencreme und die Badesachen ein und ab zum See.

Sonniger Tag in Kärnten am Dienstag

Wer beim Fenster hinaussieht, darf sich freuen – die Sonne lacht jetzt schon am Vormittag vom Kärntner Himmel. Am späten Nachmittag wird es auch richtig heiß, das Thermometer kann heute stellenweise über 30 Grad anzeigen. Vor allem im Raum Villach, Klagenfurt, Ferlach und im Lavanttal kann diese Temperatur erreicht werden.

Mittwoch kommt ein wenig Saharastaub

Zur Wochenteilung bleibt das heiße Wetter bestehen und es kann noch eine Spur wärmer werden, bis zu 33 Grad werden erwartet. Der Himmel kann am Mittwoch in Kärnten etwas trüber und diesig sein, da etwas Saharastaub aufzieht. Am 19. Juni könnten die 30 Grad schon etwas früher geknackt werden, da die Nächte milder werden.

Ab Donnerstag etwas schwüler

Auch am Donnerstag, 20. Juni, geht es sommerlich heiß weiter. „Es wird schwül warm, ein kleines Gewitterrisiko kann stellenweise auftreten“, erklärt GeoSphere Meteorologe Christian Stefan 5 Minuten gegenüber. Durch den Saharastaub bleibt der Himmel diesig. Am Wochenende sinken die Temperaturen dann wieder ein wenig. „Allgemein sind die Temperaturen diese Woche etwas zu warm für diese Jahreszeit“, sagt Stefan abschließend.