Die erfa-Nähwerkstatt bekommt einen neuen Standort

Hell, offen und freundlich gestaltet ist die neue Nähwerkstatt mit anschließendem Shop am Tummelplatz 7. Die bunten Stoffe und kreativ gestalteten Kleidungsstücke und Accessoires strahlen fast so sehr wie die Mitarbeiterinnen und Teilnehmerinnen, die sich sichtlich über den neuen Standort im Zentrum der Grazer Innenstadt freuen. „Wir freuen uns sehr über den Umzug und sind froh, dass wir den rund 40 Teilnehmerinnen, die hier in der Nähwerkstatt beschäftigt sind, einen sicheren Ort bieten können. Es entstehen wunderschöne Produkte, die schlussendlich einem guten Zweck zugutekommen“ erklärt Susanne Maurer-Aldrian, Geschäftsführerin von LebensGroß, der Organisation hinter dem Betrieb erfa.

In der Mitte der Gesellschafft

Umgezogen ist die Nähwerkstatt vom alten Standort in der Belgiergasse bereits letztes Jahr, die offizielle Eröffnung folgte nun im Juni 2024. Zu dieser kamen auch Bürgermeisterin Elke Kahr und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und bestaunten die neuen Räumlichkeiten und das bunte Angebot. „Die Nähwerkstatt hat eine große Tradition bei LebensGroß. Mit den neuen Räumlichkeiten am Tummelplatz sind die Bedingungen für die Beschäftigten noch besser geworden und es sind großartige Produkte, die die Frauen hier anfertigen“, freut sich die Bürgermeisterin. Die Vizebürgermeisterin ergänzte: „Ich freue mich sehr, dass die erfa-Nähwerkstatt jetzt im Herzen von Graz einen Platz gefunden hat, weil es wichtig ist, dass Projekte wie diese sichtbar sind und Menschen die in den Arbeitsmarkt integriert werden in der Mitte unserer Gesellschaft Platz finden.“

Upcycling und Recycling

Der größte Teil der Produkte, die in dem Shop angeboten werden, ist aus Stoffspenden gefertigt. Damit wird nicht mehr gebrauchten Textilien ein neues Leben eingehaucht. Vieles wird von den Teilnehmerinnen auch selbst gestaltet – von (Kinder-)Bekleidung über Taschen, Spielzeug, Accessoires oder verschiedene Auftragsarbeiten wie beispielsweise Maskottchen für das Jugendamt der Stadt Graz. Neben den kreativ gestalteten Produkten werden in der Nähwerkstatt aber auch Änderungen und Reparaturen von Textilien angeboten – ganz im Sinne von „Reparieren statt Wegwerfen“.

Beschäftigungsprojekt für Frauen

Die Nähwerkstatt bietet seit 2010 arbeitsmarktfernen Frauen im erwerbsfähigen Alter eine kreative Beschäftigungsmöglichkeit, teils als eine (erste) Arbeitserfahrung in Österreich, teils als Tagesstruktur bzw. Aktivierung oder Stabilisierung. Nähen bietet sich als ideales Medium für die Neugestaltung von Lebenssituationen von Frauen an, da es für viele Frauen eine vertraute Arbeit ist, die bewältigbar erscheint und einen „geschützten“ Wiedereinstieg ermöglicht. Die Nähwerkstatt sensibilisiert Frauen mit und ohne Migrationshintergrund und ermöglicht ihnen in einem partizipativ gestalteten Lernprozess relevantes Wissen über frauen- und gewaltspezifische Anlaufstellen in Graz aufzubauen, dass Frauen bei der Überwindung von hemmenden Normen und einer möglichst selbstbestimmten Lebensgestaltung unterstützt.

40 Frauen aus 13 Nationen

Insgesamt haben im Jahr 2023 in der Nähwerkstatt 40 Frauen aus 13 Nationen mitgearbeitet. In der stundenweisen und fallweisen Beschäftigung wurde insgesamt 2412 Stunden von ihnen gearbeitet. Seit 2020 nahmen insgesamt 135 Frauen das Angebot in Anspruch. Aktuell sind 27 Frauen hier tätig. Im Jahr 2023 zeigte sich, dass die Nähwerkstatt vor allem von älteren Frauen angenommen wurde. Der überwiegende Teil – nämlich 27 Frauen – waren zwischen 31 und 50 Jahre alt. Der Bildungshintergrund jener Frauen, die in die Nähwerkstatt kommen, ist vielfältig und reicht von Pflichtschulabschlüssen bis zum abgeschlossenen Doktoratsstudium.