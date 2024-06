Lesespaß im TiKo: Kinder lesen Katzen vor

Im Juli und August gibt es wieder eine besondere Aktion für Kinder im TiKo – TierschutzKompetenzzentrum Klagenfurt. Bei der „Lesestunde im TiKo“ können Kinder den Katzen im Tierheim Geschichten vorlesen. Nach dem Erfolg der letzten Jahre gibt es auch heuer wieder die Sommerferienaktion „Kinder lesen Katzen vor – Lesestunde im TiKo“. Gemeinsam mit den Tierpflegern wurde diese Aktion ins Leben gerufen. Damit will das TiKo doppelt Gutes tun. Kinder können in den Sommerferien das Lesen üben, ganz für sich und ohne jemanden, der sie ausbessert – denn Übung macht bekanntlich den Meister.

Tiefer in Abenteuer eintauchen

Mit jeder Seite, die man liest, taucht man tiefer in das Abenteuer ein und wird an die Geschichte seines Lieblingsbuches gefesselt. Eine wahre Leseratte möchte immer und immer weiter in den Seiten und Büchern wälzen. Doch wenn sich die Buchstaben und Sätze noch nicht so einfach aneinanderreihen lassen, haben Kinder keinen Spaß am Lesen und schon gar nicht am Üben. Oft kämpfen Eltern damit, dass ihr Kind nicht lesen möchte und versuchen, es mit gemeinsamen Leseübungen zu unterstützen.

Eine gemütliche Atmosphäre

Doch Lesefreude kann nur von selbst kommen. Mit dem Projekt möchte das TiKo Kindern, die sich mühsam durch die Zeilen quälen oder nicht gerne lesen, weil sie Fehler machen, die Freude am Lesen wieder schenken. Die Kinder sind herzlich dazu eingeladen, den Katzen im TiKo in ruhiger, gemütlicher Atmosphäre laut vorzulesen. Ganz ohne Eltern oder Lehrer. TiKos Samtpfoten sind geduldige Zuhörer und ihr Zuhause ist eine ungezwungene Umgebung, in der niemand urteilt oder das Lesetempo vorgibt.

©TiKo_Nina Zesar Die Katzen des TiKo freuen sich schon auf die jungen Leser.

Etwas Gutes tun

Gleichzeitig können die Kinder damit auch den Katzen im Tierheim Gutes tun. Denn das monotone, laute Vorlesen wirkt wissenschaftlich erwiesen beruhigend auf die Samtpfoten und hilft ihnen, vom hektischen Tierheimalltag zu entspannen. Auch die Nähe und Aufmerksamkeit, die ihnen die Kinder dabei schenken, genießen die Katzen sehr. Außerdem wirkt sich regelmäßiger sozialer Kontakt positiv auf die Vermittlungschance der Tiere aus und hilft so, für die Katzen möglichst schnell ein Für-Immer-Zuhause zu finden.

Lesestunde im TiKo

Im Juli und August bietet das TiKo immer montags von 14 bis 16 Uhr Kindern die Möglichkeit, es sich für maximal 30 Minuten in einem der Katzenzimmer mit einem Buch gemütlich zu machen. Dabei sollen sie den Katzen laut vorlesen, so das Lesen üben und den Katzen Gesellschaft leisten. Die Kinder können sich eine spannende Geschichte aus unserer Büchersammlung aussuchen oder ein eigenes Buch mitbringen. Eltern sind herzlich eingeladen, sich während der Lesezeit im TiKo umzuschauen.

Leseratten sind herzlich Willkommen

Vor Beginn der Lesestunde wird ein TiKo Mitarbeiter den Kindern den Umgang mit den Katzen näher bringen und sie während der gesamten Lesestunde betreuen. Alle Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren sind im TiKo willkommen – egal, ob Leserratte, Buchstabenverdreher oder Deutschlerner mit Migrationshintergrund. Als besonderen Lesetipp für Kinder empfehlen TiKo die Tierschutzgeschichte „Rosis Abenteuer“, geschrieben und illustriert vom Kärntner Geschichtenschreiber Hans Gerhard Kalian. Der Reinerlös des Buches kommt den Tieren im TiKo für Nahrung und Pflege zugute.

