Promis am Autowaschen: Das war der McDonald’s Car Wash Day 2024

Ein Tag für den guten Zweck Am 14. Juni 2024 hieß es wieder „Saubere Sache: Gutes tun“ bei McDonald’s. Über 100 McDonald’s Restaurants in ganz Österreich beteiligten sich am beliebten Car Wash Day. Mitarbeiter, unterstützt von prominenten Persönlichkeiten, reinigten die Windschutzscheiben der McDrive Gäste gegen freiwillige Spenden. Ziel der Aktion: Gelder für die Ronald McDonald Kinderhilfe zu sammeln.

Prominente Unterstützung für eine gute Sache

Der Car Wash Day erhielt prominente Unterstützung von zahlreichen bekannten Gesichtern. Christina Lugner, „Mr. Ferrari“ Heribert Kasper, Fußball-Legende Michael Konsel und die Rockband „Wiener Wahnsinn“ packten mit an. Auch Musiker Andrew Young, Model Carmen Kreuzer, Star-Friseur Josef Winkler sowie viele andere Prominente und Lokalpolitiker halfen tatkräftig mit. Gemeinsam mit McDonald’s Franchisenehmer , Restaurant-Mitarbeiter und freiwilligen Helfer sorgten sie für eine erfolgreiche Spendenaktion.

Beeindruckende Spendensumme

Dank der großzügigen Spenden der McDrive Gäste erzielte der Car Wash Day 2024 eine beeindruckende Spendensumme von über 92.000 Euro. Diese Gelder kommen zu 100 % der Ronald McDonald Kinderhilfe zugute. Die Ronald McDonald Kinderhilfe unterstützt Familien in schweren Zeiten, indem sie ihnen ermöglicht, in der Nähe ihrer kranken Kinder oder Geschwister zu bleiben.

Dankbarkeit und Anerkennung

Karin Schmidt, Vorstand der Ronald McDonald Kinderhilfe, zeigte sich äußerst dankbar: „Wir sind äußerst dankbar für das Engagement aller Beteiligten. Vor allem möchte ich mich bei den Gästen für die großzügigen Spenden in Höhe von 92.000 Euro bedanken. Durch diese Spendensumme ist es uns möglich, weiterhin Familien dabei zu helfen, in schweren Zeiten ganz nah bei ihren Kindern oder Geschwistern zu sein – denn Nähe hilft.“

Gemeinschaftliches Engagement für den guten Zweck

Nikolaus Piza, Managing Director von McDonald’s Österreich und Aufsichtsratsvorsitzender der Kinderhilfe, ergänzte: „Ich bin begeistert vom Einsatz und der Energie, die unsere Teams in ganz Österreich für den Car Wash Day aufgebracht haben. Wir freuen uns, mit dieser gemeinsamen Aktion die bedeutsame Arbeit der Kinderhilfe weiter unterstützen zu können.“