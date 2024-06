Misstrauensantrag gegen Vizebürgermeister Philipp Liesnig wird gestellt

Veröffentlicht am 18. Juni 2024, 11:25 / ©5 Minuten

Gestern kam es zur Veröffentlichung brisanter Chatverläufe einer Klagenfurter SPÖ-Chatgruppe. Hier soll mitunter eine Fotomontage, die den Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) halbnackt auf einer Abrissbirne vor dem Klagenfurter Rathaus reitend zeigt – im Stil von Miley Cyrus im Musikvideo zu „Wrecking Ball“ geteilt worden sein. Auch FPÖ-Clubchef Andreas Skorianz soll genannt worden sein und als „miese Ratte“ bezeichnet worden ein.

Misstrauensantrag eingebracht

Heute, 18. Juni, um 11 Uhr, lud deswegen Team Kärnten Klubobmann Patrick Jonke zu einer Eil-Pressekonferenz mit dem Thema „Paukenschlag durch die veröffentlichte SPÖ-Chat-Affäre“. Jonke spricht viele Vorwürfe aus. Er geht auf den „Rattensager“ ein und verurteilt diesen aufs Schärfste. Bürgermeister Christian Scheider hat einen Brief an Landeshauptmann Peter Kaiser gesendet und fordert ihn auf, zu handeln. Eine breite Aufklärung in der Öffentlichkeit soll erfolgen. Es wird ein Misstrauensantrag gegen Vizebürgermeister und Finanzreferent Philipp Liesnig eingebracht.

©StadtKommunikation Gegen Vizebürgermeister und Finanzreferent Philipp Liesnig soll aufgrund der Chat Affäre ein Misstrauensantrag eingebracht werden

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2024 um 11:41 Uhr aktualisiert