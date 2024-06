Influencer sollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen

Mit der Vorstellung der Mobilitätsstrategie 2024+ hat das Land Steiermark erneut gezeigt, dass alle Mobilitätsformen in unserem Bundesland den ihnen gebührenden Stellenwert erhalten. Besonders wichtig ist dabei ein gutes Miteinander von Fußgängern, Radfahrern, Autofahrern und dem öffentlichen Verkehr. Aus diesem Grund und da es einen Schwerpunkt im Verkehrssicherheitsprogramm 2020-2025 gibt, startet das Land Steiermark die Verkehrssicherheitskampagne „Sowieso Sicher“, die den Perspektivenwechsel zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern in den Mittelpunkt stellt. Die Kampagne zielt darauf ab, die Verkehrsteilnehmer verstärkt zu motivieren, die Perspektive der anderen zu verstehen und entsprechend zu handeln.

Botschaft: „Versetze Dich in die Anderen und handle dementsprechend“

Die Botschaft der Kampagne ist einfach und klar: „Versetze Dich in die Anderen und handle dementsprechend. Verzichte im Zweifelsfall auf Dein Recht, um Unfälle zu vermeiden.“ Es geht nicht nur um die Einhaltung von Regeln, sondern um eine tiefgreifende Verhaltens- und Einstellungsänderung. Diese „moralische Verpflichtung“, durch den Perspektivenwechsel für den anderen mitzudenken und auf den anderen aufzupassen, kann durch kein Gesetz oder keine Verordnung erreicht werden. Besonders hervorzuheben ist, dass diese Kampagne eine der ersten ihrer Art im europäischen Raum ist. Das Land Steiermark übernimmt hier eine Vorreiterrolle und richtet sich erstmals gezielt an die junge Generation, um diese wichtige Botschaft zu verbreiten. Denn aktuelle Statistiken zeigen, dass junge Menschen besonders häufig in Verkehrsunfälle verwickelt sind. Deshalb richtet sich unsere Kampagne gezielt an diese Altersgruppe, um Bewusstsein zu schaffen und präventiv tätig zu werden.

Influencer mit an Board

Um jungen Menschen dieses Thema näherzubringen, wurde die Kampagne mit Influencern entwickelt, die bereits in den sozialen Medien präsent sind und das Thema mit ihren Abonnent:innen teilen möchten. Marcel Wintscher alias „da Wintschii“ ist daher perfekt für diese Kampagne geeignet. Er war lange Zeit als Buslenker in der Steiermark tätig und gewann durch die Einblicke in seinen Alltag viele Follower. Verkehrssicherheit ist ihm ein besonders großes Anliegen, und er kann sich mit der Kampagne voll und ganz identifizieren. Die zweite Influencerin ist Paula alias „paula.plsi“. Sie ist bekannt für ihren offenen Umgang mit ihrer Erkrankung Alopecia und teilt in den sozialen Netzwerken Schminktipps sowie Einblicke in ihr Leben. Paula lebte stets in belebten Gegenden und kennt die unterschiedlichen Rollen und Risiken im Straßenverkehr sehr gut. Sie empfindet es als eine Ehre, ihre Reichweite zu nutzen, um jungen Menschen das Bewusstsein zu vermitteln, im Verkehr auf andere zu achten.