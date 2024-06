Deshalb fliegen heute Eurofighter über den Klagenfurter Flughafen

Mit „Schutzschild 24“ findet im Zeitraum vom 10. bis zum 21. Juni die größte Übung des Österreichischen Bundesheeres seit 10 Jahren statt. Allein in Kärnten werden zwei Wochen lang 1.500 Soldaten den Schutz kritischer Infrastruktur trainieren, rund 200 Fahrzeuge kommen zu Einsatz.

Eurofighter peilt Klagenfurter Flughafen an

Der Flughafen Klagenfurt ist zentral in diese Übung eingebunden und unterstreicht damit seine Rolle als wichtige Verkehrseinrichtung auch in Krisenzeiten. Im Rahmen dieser Bundesheer-Übung wird der Flughafen am 18. Juni auch seine im Zweijahresintervall behördlich vorgeschriebene eigene Notfallübung durchführen. Das Übungsszenario sieht eine durch Eurofighter erzwungene Landung eines Flugzeuges am Gelände vor.

Für den „Ernstfall gerüstet sein“

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, begrüßt diese Übung und die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesheer: „Wir freuen uns, dass der Flughafen als wichtige Verkehrseinrichtung des Landes zentral in diese große Übung eingebunden ist und danken dem Österreichischen Bundesheer und allen Beteiligten schon jetzt für ihren Einsatz. Es ist wichtig, für den Ernstfall gerüstet zu sein!“

Flugverkehr ist nicht beeinträchtigt

Während der gesamten Übungszeit ist der Flugverkehr nicht beeinträchtigt. Etwaige Übungsfahrzeuge am Flughafengelände, der Einsatz von Blaulicht und Folgetonhorn sowie mögliche Rauchentwicklung sind Teil der Übung und kein Grund zur Besorgnis.