Nach Welpen-Schmuggel: Wie geht es den süßen Hundebabys jetzt?

Am 24. April machte der Zoll an der italienischen Grenze eine schlimme Entdeckung. Ein Mann hatte in seinem Auto Welpen, die Tiere waren jeweils zu viert in kleinen Transportboxen gepfercht. Im Endeffekt fanden die Hunde im Villacher Tierheim ein vorübergehendes Zuhause.

Welpen sind in Villach noch in Quarantäne

Derzeit befinden sich die Welpen noch im Tierheim Villach in Quarantäne. Diese gilt noch für die gesamte Woche. „Danach entscheidet das Amt, ab wann wir die Hunde vergeben dürfen“, erklärt eine Tierheimmitarbeiterin auf Anfrage von 5 Minuten. „Allerdings haben wir für die Tiere schon über 100 Anfragen und können derzeit nicht alle beantworten. Wir melden uns, sobald die Welpen für die Vergabe bereit sind, bitte nicht mehr anrufen oder schreiben“ ,sagt sie. Denn Fellnasen geht es mal besser, mal schlechter, derzeit sind sie verkühlt.

Die Hundebabys sind noch in Quarantäne

An diese Menschen werden Tiere vergeben

Die Mitarbeiter des Tierheims in Villach prüfen vor Vergabe genau, an wen sie ein Tier geben. Es musst die Haltung in einer Wohnung erlaubt sein (bitte vorher beim Vermieter nachfragen), die Adoptanten müssen über 18 Jahre alt sein. „Natürlich muss auch eine Tierliebe vorhanden sein und durch unsere Erfahrung sehen wir immer realtiv schnell ob jemand geeignet ist oder nicht“, meint die Tierheimmitarbeiterin.