Steirische Verkaufstalente: Anna Tritscher ist Junior Sales Champion 2024

„Gerade in Zeiten wie diesen, wenn vielfach nur über Kriege oder Teuerungen diskutiert wird, ist es schön zu sehen, dass sich junge Menschen von derartigen Störgeräuschen nicht unterkriegen lassen. Die heurigen Finalisten des Junior Sales Champion 2024 haben eindrucksvoll gezeigt, wie breit und vielfältig der steirische Handel aufgestellt ist. Ein herzliches Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, betont Gerhard Wohlmuth, WKO-Spartenobmann des steirischen Handels. Immerhin überzeugten die insgesamt neun Finalistinnen und Finalisten nicht nur schon im Vorfeld mit selbstgedrehten Bewerbungsvideos, sie liefen auch beim Live-Wettkampf der besten Handelslehrlinge am 17. Juni, dem Junior Sales Champion 2024, auf der Bühne des Europasaals in der WKO Steiermark, zur Hochform auf. „Die Leidenschaft und das Engagement, mit der diese jungen Talente ihre Ausbildung absolvieren, ist wirklich beeindruckend – und für alle spürbar. Auch für die fast 700 Zuschauer, die via Livestream in den Landesberufsschulen mit dabei waren“, so Wohlmuth. 681 davon nutzten die Möglichkeit, online für ihre Favoritinnen oder Favoriten abzustimmen. Von den im Zuge des Wettbewerbs vorgebrachten Skills zeigte sich auch WKO Steiermark Direktor Karl-Heinz Dernoscheg begeistert: „Ich bin zutiefst beeindruckt, wie diese jungen Menschen mit den ihnen gestellten Herausforderungen umgegangen sind – das macht Mut für eine große Zukunft! Herzliche Gratulation an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern!“

Steirische Verkaufs-Talente im Rampenlicht

Den ersten Platz am Podest und damit den Titel „Bester Handelslehrling der Steiermark 2024“ bzw. „Junior Sales Champion 2024“ sicherte sich schließlich Anna Tritscher von der Sport-Ski Willy OG. „Vielen Dank für die tolle Auszeichnung – aber am Ende sind wir hier alle Sieger, weil wir es ins Finale geschafft haben“, bewies die junge Sportartikel-Händlerin ihren eigenen Sportsgeist unmittelbar nach der Siegerehrung. Basis für ihre starke Leistung ist, so die glückliche Gewinnerin, die Begeisterung für ihren Beruf: „Am besten gefällt mir die große Vielfalt. Man trifft jeden Tag auf neue Kunden – und es ist einfach schön, wenn man Menschen dabei helfen kann, das ideale Produkt zu finden.“ Mit Tritscher aufs Stockerl schaffte es Lisa Genser (Roth Modehaus GmbH). Die beiden jungen Talente werden die Steiermark im Herbst beim bundesweiten Lehrlingswettbewerb vertreten. Für Tritscher ist klar: „Ich werde mich bestmöglich vorbereiten – und im Bundesfinale meine Leistung zeigen!“ Bei der Vorbereitung werden die beiden Steirerinnen von der Sparte Handel natürlich tatkräftig mit einem professionellen Coaching unterstützt. Den dritten Platz am Podest sicherte sich Sara Riemer (Mediamarkt Graz Lazarettgürtel GmbH). Das Publikumsvoting konnte Jasmin Kien (SPAR Österreichische Warenhandels-AG) für sich entscheiden.

©Chris Zenz

Die weiteren Finalisten des Junior Sales Champion 2024 (in alphabetischer Reihenfolge): Chantal Kocak (Deichmann GmbH), Jakob Kofler (Franz Gady GmbH), Jasmin Leitner (Spruzina Mathias), Karolina Scharl (Roth Modehaus GmbH) und Oliver Tobisch (Köck GesmbH & Co KG).