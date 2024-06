Kinosommer Villach: EM-Finale wird doch nicht gezeigt

„Wir haben uns darauf gefreut und es wäre etwas ganz Neues gewesen. Letztlich gab es aber so viele Unsicherheiten, dass wir uns insgesamt dagegen entschieden haben.“ Die Absage hat aber auch etwas Gutes: „Wir können einen weiteren Abend mit Kino unter Sternen anbieten und bieten obendrein einen perfekten Rückzugsort für alle, die sich die Euro ‚entgehen‘ lassen wollen“, ist Fritz Hock guten Mutes.

Film wurde 5 Minuten exklusiv bekannt gegeben

Exklusiv für 5 Minuten wurde auch schon der Film bekannt gegeben, der am Sonntag, 14. Juli, statt des Euro-Finales gezeigt wird: „Was macht der Lama mit dem Gewehr?“ steht als Vor-Kino-Premiere am Programm. Mit viel Humor und einem Augenzwinkern erzählt der Film von den Eigenheiten des Königreichs Bhutans, bis der König sein schon so glückliches Volk mit Internet, Fernsehen und Demokratie noch glücklicher machen will.

©Filmladen Filmverleih „Was macht der Lama mit dem Gewehr?“ wird statt dem Euro-Finale gezeigt

So schaut der Kinosommer Villach aus:

Der Kinosommer Villach geht vom 11. bis 25. Juli und vom 9. bis 25. August 2024. Mit seinem einzigartigen Ambiente im Innenhof der Musikschule ist es eines der Sommer-Highlights in Villach. Das Filmprogramm, eine vielseitige Auswahl, die von französischen Komödien über Hollywood-Blockbuster bis hin zu Arthouse-Kino reicht, wird am 20. Juni bekannt gegeben.