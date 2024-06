SPÖ Chats: Nun meldet sich Bürgermeister Christian Scheider zu Wort

Seit gestern, 17. Juni, sind immer mehr Informationen zu Chatverläufen einer Gruppe von SPÖ-Politikern ans Tageslicht gerückt. Heute, 18. Juni, meldet sich auch Klagenfurtsbürgermeister Christian Scheider dazu.

Statement von Christian Scheider

„Ich bin erschüttert, welche Vorgänge sich rund um SPÖ-Vizebürgermeister Philipp Liesnig in Bezug auf die SPÖ-Chat-Affäre abspielen. Welche Feindseligkeiten hier politischen Kolleginnen und Kollegen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in bisher nicht gekannter Form entgegengebracht werden. Wüsteste Beleidigungen, herabqualifizierende Wertungen und das bewusste Hineinziehen von leitenden Mitarbeitern – von der Feuerwehr bis zur Behörde, vom Straßenbau über die Stadtkommunikation und das Bevölkerungswesen bis zum Personal sowie auch die Magistratsdirektion in der Person des stellvertretenden Magistratsdirektors“, erklärt der Bürgermeister in einem Schreiben.

„Als inkompetent und ahnungslos dargestellt“

Weiters führt Scheider aus: „Alle Mitarbeiter, die offensichtlich nicht die politische Meinung vertreten, werden umgehend schwerer Fehler bezichtigt sowie als inkompetent und ahnungslos dargestellt. Damit wird jetzt deutlich, dass alles eine von langer Hand geplante parteipolitische Strategie ist, die nur darauf abzielt, dem Bürgermeister zu schaden, damit zu diskreditieren und zu schwächen. Das scheint der Zweck dieser Strategie. Wie es bereits in dem Zitat „Schlecht für die Stadt, gut für die Partei = Gut“ klar auf den Punkt gebracht worden ist. Hier geht es bei weitem nicht mehr um die Stadt und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, geschweige denn um die Einhaltung der abgelegten Gelöbnisformel, sondern die Ausrichtung zielt auf Blockade, Streit, Zerstörung und Stillstand ab. Besonders problematisch ist dabei, dass es sich hier um die derzeit stärkste Partei im Gemeinderat handelt“.

„Bin seit 2001 im Stadtsenat, das hat es noch nie gegeben“

Das Bild, das die Stadt nach außen abgibt, wird von der Bevölkerung zunehmend skeptisch gesehen. Das nimmt Vizebürgermeister Liesnig offensichtlich in Kauf oder will sogar dieses Bild bewusst herbeiführen, heißt es weiter. „Ich bin seit 1997 Mitglied im Gemeinderat und seit 2001 im Stadtsenat, noch nie hat es ein bewusstes Herbeiführen einer derartigen Dauerkonfliktsituation gegeben. Ich wage es zu behaupten, dass dies in keiner anderen Gemeinde vorkommt. Unsere Aufgabe ist es, für die Stadt sein Bestes zu geben und auch sachlich zusammenzuarbeiten. Solch eine Vorgehensweise ist nur eine gewisse Zeit möglich, weil derartige Machenschaften an die Öffentlichkeit dringen und damit bei den Verursachern selbst einen großen Schaden anrichten. Wir brauchen wieder mehr Respekt vor der Funktion, mehr Hingabe zur Bevölkerung und deren Interessen und ein Zurückdrängen der parteipolitischen Motive“, sagt Christian Scheider. Er hat einen Brief an den Landesparteivorsitzenden der SPÖ Kärnten, Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, geschrieben. „Ich will mir nicht vorstellen, dass er diese Machenschaften verteidigt und deckt“, heißt es abschließend.

Auch die Grünen reagieren

„Der Machtmissbrauch der SPÖ Klagenfurt unter Vizebürgermeister Liesnig ist für die Stadt nicht mehr tragbar. Postenschacher zur gezielten Platzierung von Mitarbeiter aus den SPÖ-Büros in der Stadtverwaltung, die versuchte Bestellung von Jürgen Dumpelnik, persönlicher Freund und Geschäftspartner von Liesnig, der laut Chatgruppe auch in Parteiangelegenheiten involviert war, und peinliche Äußerungen in den Chats lassen tief in die Partei blicken. Eine Entschuldigung für die machtpolitischen und verbalen Entgleisungen reicht bei weitem nicht mehr aus – echte Konsequenzen sind längst überfällig“ kommentiert Margit Motschiunig, Stadtparteiobfrau der Grünen Klagenfurt, auf weitere öffentlich gewordenen Nachrichten aus dem internen Chat ranghoher SPÖ-Vertreter „Diese Affäre enttarnt ein parteiinternes System, das der positiven Entwicklung der Stadt nicht nur im Weg steht, sondern das Gelöbnis, das Wohl der Landeshauptstadt nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern, mit Füßen tritt. Offenbar hat die SPÖ vergessen, dass es in ihrer politischen Arbeit nicht um den Ausbau ihrer Machtposition geht, sondern um die Arbeit für die Klagenfurter“ so Motschiunig, die fordert: „Liesnig ist rücktrittsreif. Stadtparteiobmann Kucher und Landeshauptmann Peter Kaiser müssen sich das Totalversagen von Vizebürgermeister Liesnig eingestehen. Es liegt in ihrer Verantwortung, in der Angelegenheit aktiv werden, um für eine Neuausrichtung der Stadtpartei zu sorgen. Liesnig richtet Schaden an, der uns noch lange nachhängen wird. Dieses Verhalten muss gestoppt werden.“