Nationalratswahl: Das sind die Kärntner FPÖ Kandidaten

Mit Maximilian Linder (Spitzenkandidat Wahlkreis Villach) und Christian Ragger (Wahlkreis Ost) gehen ebenfalls zwei arrivierte Mandatare ins Rennen, die Liste im Wahlkreis West wird von Tina Berger, Gemeinderätin aus Lendorf, angeführt.

Kärntner Ergebnis zwei kleine „Schöhnheitsfehler“

Parteiobmann Erwin Angerer sagte am Dienstag vor Journalisten, das Kärntner Ergebnis der EU-Wahl habe noch zwei kleine „Schönheitsfehler“ gehabt: „In den Bezirken Völkermarkt und Hermagor hatte die FPÖ nicht die Mehrheit.“ Das soll sich bei der Nationalratswahl Ende September ändern – als dezidiertes Ziel gab Angerer ein Erreichen des Ergebnisses der Nationalratswahl 2017 aus. Damals wurden die Freiheitlichen in Kärnten mit 31,8 Prozent die stimmenstärkste Partei. Wie damals wieder vier Mandatare zu erreichen, werde aber eine Herausforderung, räumte Angerer ein – denn wegen demografischer Änderungen würden Kärnten insgesamt nur mehr zwölf anstatt wie bisher 13 Plätze im Nationalrat zukommen.

Angerer und Darmann sparten nicht mit Kritik an der aktuellen Regierung

Angerer und auch Spitzenkandidat Darmann sparten bei der Pressekonferenz nicht mit Kritik an der aktuellen Bundesregierung. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) „hätte diese Regierung längst kübeln müssen“, meinte Darmann – stattdessen ließe man sich von den Grünen gängeln, wie etwa beim Beschluss des Renaturierungsgesetzes am Montag. Damit sei der Wahlkampf endgültig eröffnet worden, erklärte auch Angerer. Wie man diesen anlegen wird, lässt sich wohl aus Initiativen der FPÖ im Kärntner Landtag lesen. Dort stehen in den kommenden Wochen Ausschusssitzungen zum geplanten Energiewendegesetz an. Zu diesen Terminen will man eine Fülle von Auskunftspersonen laden. Denn, so der Tenor Angerers: Das Gesetz sei nur dazu da, die Berge mit Windrädern zuzupflastern und „die Heimat zu zerstören“. (APA, 18. Juni 2024)