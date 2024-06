Abbrucharbeiten am Areal der RÃ¶sselmÃ¼hle in Graz sind beendet

Veröffentlicht am 18. Juni 2024, 14:50 / © punktvier

„Nach rund neun Monaten sind die Abbrucharbeiten auf dem Areal der Rösselmühle an der Postgarage im Grazer Bezirk Gries abgeschlossen“, berichtet Birgit Leinich, Geschäftsführerin der RöMü GmbH. Erst vor wenigen Tagen wurde das Team bekanntgegeben, das bis Ende dieses Jahres einen klimaorientierten städtebaulichen Rahmenplan erarbeitet. Dieser beinhaltet öffentliche Parkflächen, einen Nutzungsmix der bebauten Gebiete und ein Verkehrskonzept. Das Team stellen Kleboth und Dollnig Architektur Stadtentwicklung PublicSpace, Carla Lo Landschaftsarchitektur sowie komobile Büro für Verkehrsplanung. Auf dem Areal der Rösselmühle an der Postgarage soll ein neues Stadtquartier entstehen mit der perfekten Kombination aus Nahversorgung, Handel, Gewerbe, Büro, Freizeit, Kultur und Wohnen. Nach einem Brandschaden im April 2023 wurden der Nord- und Südturm östlich des Mühlgangs sowie ein einsturzgefährdetes Gebäude über dem Mühlgang abgetragen. Bei der Neugestaltung des Areals der Rösselmühle an der Postgarage sollen die Türme mitgeplant werden, um die bekannte Silhouette des Stadtteils zu erhalten.

Über die Grazer Rösselmühle

Die Rösselmühle ist die älteste Mühle von Graz und eine der ältesten Mühlen Österreichs. 1370 wird sie erstmals urkundlich erwähnt. Sie prägt mit ihrem Mühlengebäude, dem Mühlgang und dem angrenzenden Oeverseepark den Grazer Bezirk Gries. Zur Mühle gehört ein Kleinwasserkraftwerk, das Strom in das öffentliche Netz speist. Seit 1920 befindet sich die Mühle in Besitz der Familie Polsterer. 2014 wurde sie stillgelegt. Seitdem liegt das Areal brach. Die RöMü GmbH verfolgt das Ziel, das Areal als gemischten Lebensraum zu entwickeln. Die Gestaltung soll ökologisch, bedarfsorientiert, barrierefrei, kreislaufgerecht, klimapositiv und partizipativ erfolgen. Die RöMü GmbH ist ein Unternehmen der Familienholding PKR (Polsterer-Kerres-Ruttin) und der ÖSW Wohnbauträger GmbH, der steirischen Niederlassung des Österreichischen Siedlungswerks (ÖSW). Die Eigentümer sind bestrebt, das Areal der Rösselmühle gemeinsam mit der angrenzenden Postgarage aktiv lebendig, wirtschaftlich gesund und im Einklang mit der Bevölkerung, der Stadt Graz und dem Bezirk Gries zu entwickeln.