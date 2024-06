Herzlauf Steiermark: 2.689 Menschen liefen für herzkranke Kinder

Unter dem Motto: „Achte auf dein Herz und laufe für meins“ wurde in den unterschiedlichen Distanzen gelaufen und gewalkt, organisiert von einem Team rund um Bernd Stelzer, Carina Leitner und Jochen Jance von der Marktgemeinde Sankt Barabara im Mürztal mit Unterstützung des SC St. Barbara und der Kinderpatenschaft Österreich. Die beiden Moderatoren Martin Patak und Christoph Glaser führten mitreißend durch das Programm, musikalisch umrahmt von DJ Mike B.

Kinder laufen für Kinder

Den Start machte vormittags der Schülerlauf Kidsrun4kids – Kinderlauf Steiermark. Unter dem namensgebenden Motto „Kinder laufen für Kinder“ liefen über 2.000 motivierte Schüler (Volksschule, Unterstufe, Oberstufe) für die gute Sache. Begleitet als Vorläufer wurden alle Bewerbe vom Herzkinder-Botschafter Werner Schrittwieser. Ein eigenes Kinderprogramm lockerte die Bewerbe auf: Kinderschminken mit Claudia und ihrem Team – die Kinderaugen strahlten und die Stimmung war mitreißend fröhlich. Am Abend startete schließlich der Hauptlauf um 18 Uhr.

©Foto Moser, Michael Meindl ©Foto Moser, Michael Meindl

Danke an Spender und Unterstützer

„Unser besonderer Dank gilt den vielen Unterstützern der Herzkinder Österreich, ohne die uns die wichtige Hilfe für betroffene herzkranke Familien nicht möglich wäre“, sagt Michaela Altendorfer, Präsidentin und Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins Herzkinder Österreich. So war die Tupperware Bezirkshandlung Grundner mit einem Stand vor Ort und spendet im Rahmen der Siegerehrung ihren Verkaufserlös von 500 Euro an die Herzkinder Österreich. Die Firma Innofreight unterstützte ebenfalls den Herzlauf Steiermark mit einem Spendenscheck in der Höhe von 1.000 Euro, der von Roland Harrer überreicht wurde. Ein weiterer Dank gilt dem Hauptpartner Markus Rainer von der Kinderpatenschaft Österreich. Er überreichte einen Spendenscheck in der Höhe von 15.000 Euro. Craft Sportswear führte Laufschuh-Beratungen und -Verleihungen durch, und Ringana Beraterin Stefanie Pretterhofer informierte mit ihrer Kollegin mit einem Produktstand rund ums Thema Sport und Sonnenschutz. Ebenfalls mit dabei waren Mister Steiermark Christopher Dengg und Wildcard Mutmacherin Selina Schröcker.