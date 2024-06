Rätselhaftes Verschwinden: 43-Jähriger kehrt nicht vom Strand zurück

Laut der italienischen Zeitung Nordest24 machte 43-jährige Ukrainer gemeinsam mit einem Freund Urlaub in Lignano Sabbiadoro. Die beiden Ukrainer haben ihren ständigen Wohnsitz in Österreich. Gegen 19 Uhr am Sonntag, während sich die beiden bereits auf die Abreise vorbereiteten, fiel dem 43-Jährigen ein, dass er seinen Hut am Strand vergessen hatte. Er machte sich auf, um ihn zu holen – und kehrte nicht wieder zurück. Seither fehlt von dem Ukrainer jede Spur.

Suchaktion bislang erfolglos

Der Freund des 43-Jährigen begann zunächst, auf eigene Faust nach seinem Reisegefährten zu suchen, als dieser nicht wieder auftauchte. Die Bemühungen des 47-Jährigen blieben jedoch vergebens und so informierte er am nächsten Morgen die Polizei. Diese leitete eine großangelegte Suchaktion ein, die jedoch ebenfalls zu keinem Ergebnis führte. Der 43-Jährige hatte weder sein Handy noch irgendeinen Identitätsnachweis bei sich.

Hinweise erbeten

Im Moment werden von der Polizei alle möglichen Spuren verfolgt. Auch ein freiwilliges Verschwinden des 43-Jährigen wird aktuell nicht ausgeschlossen, obwohl seine Freunde und seine Familie diese Möglichkeit für nicht wahrscheinlich halten. Die Einsatzkräfte sind momentan in höchster Alarmbereitschaft und bitten die Bevölkerung und auch Touristen um Hinweise an +39 327 94 39 574.