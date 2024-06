Hitzewelle, Tag 1: Hier wurde die 30 Grad-Marke in Kärnten geknackt

Am ersten Tag der Hitzewelle hatte es in Kärnten bereits in mehreren Orten über 30 Grad.

Erstmals seit Mitte April kann sich Kärnten wieder über Tage freuen, an denen es über 30 Grad hat. Eine Hitzewelle zieht durch ganz Österreich und bringt bis Freitag den Sommer ins Land. Während es in den kommenden Tagen noch heißer werden sollte, haben die ersten Orte aber bereits am heutigen Dienstag, den 18. Juni, die 30 Grad-Marke überschritten.

Hier hat es in Kärnten heute über 30 Grad gehabt

Stand 15 Uhr haben laut „GeoSphere Austria“ in Kärnten St. Andrä im Lavanttal mit 30,7 Grad und Ferlach mit 30,1 Grad den 30er schon erreicht. Viele weitere Orte sind ganz knapp dran und liegen bereits über 29 Grad. So hat es etwa an den Messstationen Feldkirchen und am Klagenfurter Flughafen 29,8 Grad, in Villach liegt man bei 29,5 Grad. Diese Liste wird laufend aktualisiert.

Wo es in Kärnten am 18. Juni über 30 Grad hatte (Stand 15 Uhr): St. Andrä im Lavanttal: 30,7 Grad

Ferlach: 30,1 Grad

Hitzeschutzplan in Kärnten aktiviert

Nachdem die kommenden Tage richtig belastend für den Körper und Kreislauf vieler Menschen werden könnten, hat das Land Kärnten heute sogar die Warnstufe für den Hitzeplan aktiviert. Selbst so genannte „Tropennächte“ (die Temperatur geht auch in der Nacht nie unter die 20 Grad-Marke) seien in Villach und Klagenfurt in den kommenden Tagen bis inklusive Freitag nicht auszuschließen.