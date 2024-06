30er geknackt: Hitzewelle nimmt Fahrt auf, so heiß ist es heute

Der gestrige Montag leitete in Österreich eine Sommerwoche ein: Sonne und warme Temperaturen – ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Doch das war es noch lange nicht mit den steigenden Werten, für den morgigen Mittwoch sowie den Freitag werden Hitzetemperaturen von bis zu 33 Grad prognostiziert. Bereits am heutigen Dienstag wurde in einigen steirischen Regionen der 30er geknackt, dies zeigen aktuelle Messwerte der GeoSphere Austria (Stand 15 Uhr).

Obersteiermark: Mooslandl und Hall/Admont knacken den 30er

In der Obersteiermark haben zwei Orte Werte über 30 Grad erreicht. Hall/Admont schaffte es nur ganz knapp – um 15 Uhr wurden hier 30,1 Grad gemessen, in Mooslandl hatte es zur selben Zeit 30,5 Grad. Sehr warm, wenngleich es auch nicht über 30 Grad, war es außerdem in Bad Aussee, Irdning und Aigen.

©GeoSphere Austria So heiß war es in der Obersteiermark

Hitze-30er auch in Graz

Auch die Bewohner der steirischen Landeshauptstadt kommen heute ordentlich ins Schwitzen. In Graz wurde am heutigen Dienstag der 30er geknackt, gemessen wurde dieser am Lendplatz. Aber auch bei der Universität und in Straßgang wurden Temperaturen gemessen, die am 30er zumindest kratzten – 29,5 Grad hatte es an diesen Messstationen laut GeoSphere.

©GeoSphere Austria So heiß war es in Graz und Graz-Umgebung.

30,2 Grad in Hartberg

Auch ein Ort in der Oststeiermark hat es heute auf die Liste der +30-Grad-Gebiete in der Steiermark geschafft, nämlich Hartberg. Dort wurden 30,2 Grad gemessen. Über 29 Grad hatte es zumindest in Bad Gleichenberg, dicht gefolgt von Fürstenfeld und Feldbach mit Werten knapp unter 29 Grad.