Kaisermühlen-Blues-Star Gerald Pichowetz verstorben

Veröffentlicht am 18. Juni 2024, 16:36 / ©APA/HERBERT PFARRHOFER

Mit 17 Jahren begann Gerald Pichowetz eine Ausbildung an der Schauspielschule Krauss in Wien. Er war auch der Begründer des erfolgreichen Theaters „Bühne 21“, das er zwanzig Jahre lang leitete. Im Anschluss eröffnete er 2001 das Wiener Gloria Theater, dessen Leitung er bis zu seinem Tod innehatte.

Breit gefächertes Repertoire

Größere Bekanntheit erlangte der Wiener in seiner Rolle als Franzi Mayerhofer alias „Fünfer“ in der populären Serie Kaisermühlen Blues. Er wirkte jedoch in zahlreichen weiteren Produktionen mit, wobei er auf der Theaterbühne sowohl Regie führte als auch selbst Rollen übernahm. Zu seinem Schauspielrepertoire zählten beispielsweise die Rolle des Frosch (Die Fledermaus), Gieseke (Das Weiße Rössl) oder Sancho Pansa (Der Mann von La Mancha). Inszeniert hat er unter anderem den Zigeunerbaron (Johann Strauß) oder Der Vogelhändler (Carl Zeller).

Gesundheitliche Probleme

Wie der ORF Wien berichtete, habe das Wiener Urgestein zuletzt mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Im Jahr 2020 musste er sich einer Herzklappen-OP unterziehen und er habe auch an Vorhofflimmern gelitten. Zudem sei er Dialysepatient gewesen.