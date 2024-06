Achtung: Diese Produkte können zu schweren Atemwegserkrankungen führen

Veröffentlicht am 18. Juni 2024, 17:24 / ©pixabay.com

Wie die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherung (AGES) am Dienstag mitteilte, wird eine Warnung für die Produkte „CBD CARTRIDGE, Bedtime“ und „CBD CARTRIDGE, Energize“ des Herstellers EUPHORIA TRADE s.r.o. (Tschechische Republik) ausgesprochen.

Öl kann Atemwegserkrankungen auslösen

Das „CBD CARTRIDGE, BEDTIME“ (Liquid in einer Kartusche für eine elektronische Zigarette) enthält 39,8 Prozent Öl. Wenn dieses Öl in die Lunge gelangt, kann es dort schwere Atemwegserkrankungen auslösen. Seitens der AGES heißt es dazu: „Das Produkt enthält somit einen Inhaltsstoff, der ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt. Vor dem Gebrauch wird ausdrücklich gewarnt.“ Und weiter: „Die AGES ersucht Verbraucherinnen und Verbraucher, vorhandene betroffene Produkte keinesfalls zu verwenden, sondern umgehend zu entsorgen bzw. in der Verkaufsstelle zu reklamieren. Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz setzt erforderlichenfalls weitere Maßnahmen.“