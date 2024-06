USI-Fest: Europas größtes Studierenden-Fest lockt Massen an

Am 21. Juni 2024 findet wieder das USI-Fest in Graz statt.

Am 21. Juni 2024 findet wieder das USI-Fest in Graz statt.

Das USI-Fest am Rosenhain in Geidorf hat in Graz eine langjährige Tradition. Mittlerweile ist es laut Veranstaltern das größte Studierenden-Fest in Europa. Stattfinden wird dieses am Freitag beim Universitätssport-Institut. Eingeleitet wird das Event in gewohnter Manier, nämlich sportlich – und zwar mit dem Kleeblattlauf. Hier gibt es jedoch heuer eine Änderung: Dieser startet nämlich etwas früher, um 16 Uhr. „Damit man sich das EM-Fußballspiel um 18 Uhr ansehen kann“, so die Begründung.

EM-Spiel wird auch am USI-Fest übertragen

Das USI-Fest beginnt offiziell um 17 Uhr. Wer sich bereits vor dem Kleeblattlauf am Gelände am Rosenhain einfindet, der spart sich den Eintritt. Für die Sportlichen, welche beim Lauf mitmachen, ist das Ticket zum Feiern danach bereits bei der Kleeblattlaufanmeldung inkludiert. Für alle anderen gibt es noch Tickets an der Abendkasse (die Vorverkaufstickets waren rasch ausverkauft. Um 18 Uhr wird es ein Public-Viewing geben, damit man das EM-Spiel Österreich gegen Polen nicht verpassen muss.

One-Way-Tickets

Bei den Eintrittskarten handelt es sich um One-Way-Tickets. Es wird aber zwei Bankomaten am USI-Gelände geben. Des Weiteren sollen Food-Trucks und Getränkestände für das leibliche Wohl sorgen und die Gäste bei Laune halten. Nähere Informationen rund um das Event gibt es auf der USI-Fest-Website.