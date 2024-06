Absturz aus vier Metern Höhe: 32-Jähriger schwer verletzt

Ein 32-jähriger aus Weng war am 18. Juni 2024 in der Früh mit Arbeiten an einem landwirtschaftlichen Nebengebäude seines Schwiegervaters in Weng beschäftigt. Er unterstützte dort die beauftragte Baufirma bei Dachstuhlarbeiten und stand dabei auf den

Holzsparren des abgedeckten Dachstuhles.

Schwere Verletzungen nach Absturz

Aus bisher unbekannter Ursache verlor er dabei den Halt und stürzte zwischen der Gebäudemauer und einem aufgestellten Baugerüst ca. vier Meter auf den darunter befindlichen Betonboden. Sein Schwiegervater hörte den Aufprall und fand ihn regungslos am Boden liegend vor. Der 32-Jährige wurde nach ärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber mit schweren Kopfverletzungen ins LKH Salzburg eingeliefert. Den unmittelbaren Unfallhergang hat von den anderen Arbeitern niemand direkt wahrgenommen.