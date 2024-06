Tagelange Hitzewarnung: Das solltest du jetzt unbedingt beachten

Richtig heiß und sommerlich wird es in den kommenden Tagen in Österreich. Bereits gestern wurde in Wien die 30 Grad-Marke geknackt, heute hat es in den meisten anderen Bundesländern ebenfalls teils deutlich mehr als 30 Grad gehabt. In den nächsten Tagen wird es dann aber wohl noch heißer, bis zu 34 Grad sind möglich. Da es mehrere Tage hintereinander 30 Grad oder mehr hat, spricht man in vielen Regionen Österreichs auch von einer „Hitzewelle“. Diese wiederum hat psychische und physische Auswirkungen, in Kärnten wurde beispielsweise schon der Hitzeschutzplan aktiviert.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„GeoSphere Austria“ spricht Hitzewarnung aus

Seitens der „GeoSphere Austria“ wurde – beginnend mit dem heutigen Dienstag, den 18. Juni – für die kommenden Tage bis inklusive Freitag eine Hitzewarnung ausgegeben. Während die Warnung für Dienstag bis Donnerstag „nur“ gelb aufscheint, haben Teile Österreichs für Freitag sogar eine „orange“ Warnung, darunter östliche Gebiete in Kärnten, der Steiermark und Niederösterreich, sowie die gesamte Fläche Wiens und des Burgenlandes. Zusätzlich wurden auch die Stadtbereiche Klagenfurts und Villachs „orange“ markiert.

Damit ist während der Hitzetage zu rechnen

Laut „GeoSphere Austria“ sei an diesen Tagen mit erhöhter bis starker Hitzebelastung zu rechnen. Zudem zählen die Meteorologen mögliche Auswirkungen durch die hohen Temperaturen auf. Diese reichen von erhöhter Körpertemperatur bis hin zu Muskelkrämpfen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.

Mögliche Auswirkungen durch die Hitze: erhöhte Körpertemperatur

erhöhter Puls

Schwäche / Müdigkeit

Kopfschmerzen

Muskelkrämpfe

trockener Mund und Hals

Verwirrtheit, Schwindel, Bewusstseinsstörungen

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

Das solltest du während der Hitzewelle tun

Zudem sprechen die Meteorologen auch noch Handlungsempfehlungen auf. Dabei sollten vor allem vulnerable Gruppen wie Kinder darauf achten, vor der Sonne geschützt zu sein. Weiters sollte man verbaute und versiegelte Plätze, wo es keinen Schatten gibt, meiden und sich nicht in der heißesten Tageszeit draußen aufhalten. Weiters wird empfohlen, leichtes Essen zu bevorzugen und auf Alkohol zu verzichten.

Handlungsempfehlungen bei Hitze: Direktes Sonnenlicht sollte gemieden und Kinder vor der Sonne geschützt werden.

Verbaute und versiegelte Plätze ohne Schatten sollte man ebenfalls meiden.

nicht in der heißesten Tageszeit nach draußen gehen

Vorhänge zuziehen bzw. Jalousien schließen

Fenster vorwiegend in der Nacht bzw. in den kühlen Morgenstunden öffnen

Große Anstrengungen vermeiden bzw. auf frühe Morgenstunden oder den Abend verschieben

luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung tragen

kühle Dusche nehmen, auch kalte Arm- und Fußbäder wirken entlastend

ausreichend und regelmäßig trinken (mindestens zwei bis drei Liter pro Tag), optimal sind Wasser, ungesüßter Tee oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte

auch daran denken, dass ältere Mitmenschen und Kinder regelmäßig trinken sollten

leichtes Essen bevorzugen

keinen Alkohol trinken