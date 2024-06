Florian (7) verstorben: „Die Sonne in deinem Lachen, sie fehlt“

Veröffentlicht am 18. Juni 2024, 19:14 / ©kk / privat

Mehrfach haben wir vom schwerkranken Florian berichtet und auch dabei geholfen, dass er eine Delfintherapie in Mexiko mitmachen konnte. Dafür ist er daraufhin sogar in die 5 Minuten-Redaktion gekommen und hat uns einen Plüsch-Delfin mitgebracht. Der junge Villacher hat an Duchenne Muskeldystrophie gelitten, einer seltenen Erkrankung, bei der fortschreitender Muskelschwund auftritt. Zudem hat er auch eine Hormonstörung, bei der sein Körper unter anderem kein Kortison produziert hat.

Nach Delfin-Therapie ging es bergauf

Nach der Delfin-Therapie, die er im Sommer 2022 machen durfte, seien seine Fortschritte „unbeschreiblich“ gewesen, berichtete seine Mutter damals gegenüber 5 Minuten. „Wir haben ja auf viel gehofft, aber was im Moment passiert, ist unglaublich“, hat sie damals erzählt. Nun aber hat uns eine sehr traurige Nachricht ereilt, Florian ist leider im Alter von sieben Jahren verstorben.

„Die Sonne in deinem Lachen, die Sonne deines Wesens, sie fehlt“

Vor wenigen Tagen, am 13. Juni, hat er nun seine Augen für immer geschlossen. Florian wurde nur sieben Jahre alt, nun hat er „seine Reise zu den Sternen angetreten“, steht im Partezettel. „Die Sonne in deinem Lachen, die Sonne deines Wesens, sie fehlt“, heißt es dort weiter.

Komplikationen bei Muskelschwind sind „sehr plötzlich aufgetreten“

Obwohl er durch die Erkrankung generell keine sehr hohe Lebenserwartung hatte, ging dann alles sehr schnell, wie seine Mutter gegenüber 5 Minuten erklärt. „Bei seinem Muskelschwund hat es Komplikationen gegeben. Diese sind sehr plötzlich aufgetreten“, meint sie. In Erinnerung wird er nicht nur der Familie sondern auch vielen Anderen als starker Kämpfer bleiben. Am kommenden Samstag, den 22. Juni, wird er am Villacher Waldfriedhof verabschiedet.