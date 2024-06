Unbekannte stehlen Fernbedienung für Baustellen-Gerät

Am Heuplatz

Veröffentlicht am 18. Juni 2024, 19:35 / ©5 Minuten

Derzeit noch unbekannte Täter haben in der Zeit vom 13. Juni, 18 Uhr, bis zum 18. Juni, 15 Uhr, die Fernbedienung einer Walze von einer Baustelle am Klagenfurter Heuplatz gestohlen. Durch den Diebstahl ist ihr ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro entstanden, wie die Polizei nun berichtet.