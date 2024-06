Briefe kündigen Klimabonus an – aber warum eigentlich?

Bis zu 290 Euro bekommen alle Österreicher, die länger als 183 Tage ihren Hauptwohnsitz hierzulande hatten, in Form des Klimabonus dieses Jahr. Damit gibt es auch deutlich mehr als noch 2023, wo die Österreicher noch bis zu 220 Euro bekommen haben. Aktuell trudeln überall in Österreich Briefe ein, die den Klimabonus quasi ankündigen. „Warum aber eigentlich?“, haben wir uns gefragt, da der Klimabonus theoretisch automatisch auf die Konten und in die Briefkästen der Österreicher kommen sollte. Wir haben beim Klimaschutzministerium nachgefragt.

So bleibt dir am Ende des Jahres „mehr“ vom Klimabonus übrig

„Mit der ökosozialen Steuerreform hat die Bundesregierung 2022 erstmals einen gerechten Preis für den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 eingeführt. Als Ausgleich gibt es den Klimabonus – quasi die Belohnung fürs Klimaschützen. Denn ja klimafreundlicher man sich verhält, desto weniger CO2-Bepreisung zahlt man“, heißt es aus dem Klimaschutzministerium gegenüber 5 Minuten. Damit würde dann am Ende des Jahres auch „mehr“ vom Klimabonus übrig bleiben.

Klimabonus-Info-Schreiben wird an alle Haushalte geschickt

Die Briefe bzw. „Informationsschreiben“, wie man sie seitens des Ministeriums nennt, werden nun deshalb verschickt, „um das allen Menschen verständlich zu erklären und um über die anstehende Auszahlung aufzuklären“. Die Informationsschreiben werden dazu an alle Haushalte in Österreich geschickt. Besonders auf die Frist zur Aktualisierung der Kontodaten bis 10. Juli soll hingewiesen werden. Nur so kommt der Klimabonus nämlich auch wirklich auf das Konto und nicht per Brief und Gutscheinen in den Briefkasten.

Klimaschutzministerium folgt Empfehlung der Volksanwaltschaft

Außerdem: „Mit dem Schreiben folgt das Klimaschutzministerium auch einer Empfehlung der Volksanwaltschaft, die Informationen möglichst niederschwellig anzubieten“, so das Ministerium weiter. Noch im Laufe dieses Monats soll der Versand der Briefe dann auch abgeschlossen sein und jeder Österreicher einen bekommen haben. Wie viel Geld du in Form des Klimabonus nun in diesem Jahr genau bekommst, zeigt dir eine Karte.