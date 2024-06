Heckenbrand in Ferlach breitete sich rasend schnell aus

Veröffentlicht am 18. Juni 2024, 20:57 / ©FF Ferlach

Die Freiwillige Feuerwehr Ferlach wurde heute Nachmittag, kurz nach 17 Uhr, zu einem Heckenbrand alarmiert. Eine Hecke hatte sich in Ferlach entzündet, wobei sich der Brand „rasend schnell“ ausbreitete, so die Florianis in einem Facebook-Posting.

Erste Löschversuche mit Gartenschläuchen dämmten Brand ein

Die ersten Löschversuche wurden von Hauptbrandinspektor Ingemar Ulbricht, der mit dem Kommandofahrzeug gekommen war, und einem Nachbarn mit zwei Gartenschläuchen unternommen. Der Brand konnte so zwar eingedämmt werden, wurde aber erst durch die Besatzungen der zwei Tankwägen der Ferlacher Florianis gelöscht.