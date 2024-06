Bis zu 33 Grad: Auch Saharastaub kann Hitze nicht verhindern

Auch am Mittwoch wird es wieder hochsommerlich und heiß in Kärnten.

Auch der Mittwoch wird in Kärnten wieder hochsommerlich warm. Wie die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ erklären, wird zwar den ganzen Tag die Sonne scheinen, Saharastaub könne den Sonnenschein allerdings etwas dämpfen. „Am Nachmittag entstehen meist nur kleine Quellwolken über den Bergen. Die Temperaturen legen zu und liegen am Nachmittag zwischen 28 und 33 Grad“, so die Experten.

Bereits am Dienstag wurde der 30er in Kärnten geknackt

Bereits am Dienstag haben viele Kärntner Orte die 30 Grad-Marke erreicht oder überboten. In einigen Orten hatte es dabei sogar über 31 Grad. Das Land Kärnten hat aufgrund der heißen Temperaturen, die in den kommenden Tagen noch erwartet werden, auch den Hitzeschutzplan aktiviert. Hier erfahrt ihr, was ihr machen solltet, damit ihr gut durch die heißen Tage kommt.