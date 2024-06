Bis zu 33 Grad: Der Mittwoch bringt Hitze und Saharastaub

Am Mittwoch wird es richtig heiß.

Veröffentlicht am 18. Juni 2024

„Am Mittwoch es vormittags überall im Land wolkenlos. Ab Mittag entstehen vor allem über dem Alpenhauptkamm wieder vermehrt Quellwolken, und es kann hier zu einzelnen gewittrigen Regenschauern kommen“, heißt es von der GeoSphere Austria. Davon abgesehen soll es auch am Nachmittag überwiegend sonnig werden, Saharastaub wird jedoch für trübe Luftverhältnisse sorgen. „Es weht mäßiger, in der West- und Südsteiermark auch lebhafter Wind aus Richtungen um Südwest“, so die Wetterexperten. Es werden Höchstwerte zwischen 30 und 33 Grad erwartet.