Hitzewelle zieht sich fort: So wird das Wetter am Mittwoch in Österreich

„Zwischenhocheinfluss sowie eine südwestliche Strömung sind zur Wochenmitte für Österreich wetterbestimmend. Damit scheint in den meisten Landesteilen die Sonne von einem nahezu strahlend blauen Himmel. Lokale Quellwolken, die bevorzugt während der Nachmittagsstunden über den Alpengipfeln auftauchen bleiben überwiegend harmlos und die Schauer- und Gewitterneigung damit gering“, prognostiziert die GeoSphere Austria.

Lokale Gewitter im Grenzgebiet zu Tschechien und Bayern möglich

Lediglich in den Landesteilen nördlich der Donau könnte am Nachmittag eine schwache Störung mit dichten Wolken Österreich streifen und im Grenzgebiet zu Tschechien und Bayern für lokale Regenschauer und Gewitter sorgen. „Der Wind weht schwach bis mäßig, in den Föhngebieten an der Alpennordseite auch mäßig bis lebhaft aus südlichen Richtungen“, meinen die Wetterexperten. In der Früh werden Werte zwischen 13 und 20 Grad erwartet. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 26 bis 33 Grad erreicht.