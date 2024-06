Konzept erstellt: „Fahrradstadt Villach“ soll ausgebaut werden

Veröffentlicht am 18. Juni 2024, 21:48 / ©5 Minuten

In der modernen Mobilität wird das Fahrrad in der Stadt immer öfter eine große Rolle spielen – dementsprechend hat die Stadt Villach gemeinsam mit Experten ein maßgeschneidertes Radverkehrskonzept erstellen lassen. „Unsere Aufgabe wird es nun sein, die theoretischen Ansätze mit der praktischen Machbarkeit und vorhandenen Ressourcen zu kombinieren, um die Fahrradstadt Villach kontinuierlich auszubauen“, sagte Bürgermeister Günther Albel.

Sowohl Vortragende als auch Publikum überzeugten

Bei der Vorstellung dieser Vorschläge und Ansätze im „lebensRAUM“ in der Postgasse überzeugten sowohl Vortragende als auch das Publikum mit hoher Kompetenz, die in einem interessanten Austausch nach der Präsentation endete. „Mit dem Radkonzept gibt es erstmals ein Zielnetz und einen Plan, wo die Radreise in unserer Stadt die kommenden zehn Jahre hingehen soll. Mit der erarbeiteten, 110 Teilabschnitte umfassenden Maßnahmenliste, wurde eine wichtige Handlungsanleitung für die Zukunft erarbeitet“, betonte Villachs Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh.

Erarbeiteter Netzplan ist noch ausgehängt

Mitglieder der Radlobby und auch der Radbeauftragte Andreas Zobel betonten, dass weiterhin die Bürger aufgerufen sind, ihre Rückmeldungen über die Tools „Augen Auf“ sowie direkt beim Radbeauftragten selbst zu deponieren. Nur mit dieser Beteiligung werde sich das Konzept entsprechend weiterentwickeln. Der erarbeitete Netzplan ist noch im „lebensRAUM“ in der Postgasse 6 ausgehängt.