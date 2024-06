Schwer verletzt: Motorradfahrer mehrere Meter über Auto geschleudert

Heute Nachmittag, gegen 16 Uhr, ist eine 74-jährige Kärntnerin mit ihrem Auto im Bezirk Spittal an der Drau auf der Kleinkirchheimer Bundesstraße von Radenthein kommend in Richtung Patergassen gefahren. In Bad Kleinkirchheim wollte sie dann nach links in eine Gemeindestraße einbiegen, dürfte dabei aber einen 62-jährigen Motorradfahrer übersehen haben, der ihr entgegenkam.

Auch Rettungshubschrauber im Einsatz

Der deutsche Motorradfahrer prallte frontal gegen die rechte Seite des Autos, wurde mehrere Meter über dieses geschleudert und kam auf dem Gehsteig zu liegen. Nach der Erstversorgung wurde der 62-Jährige mit vermutlich schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die 74-Jährige wurde nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.