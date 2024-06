Kärntner (57) in Klagenfurt von Motorrad geschleudert

Gegen 14.45 Uhr war heute ein 57-jähriger Kärntner mit seinem Motorrad in Klagenfurt auf der St. Veiter Straße Richtung stadteinwärts unterwegs. Dabei ist er vermutlich an der stehenden Kolonne links vorbeigefahren, als im selben Moment eine 44-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen mit ihrem Auto aus einer Gasse in eine Lücke der Kolonne in Richtung stadtauswärts abbiegen wollte.

Motorradfahrer wurde verletzt

Der Motorradlenker kollidierte in weiterer Folge mit dem Fahrzeug und wurde vom Motorrad geschleudert. Der 57-Jährige musste verletzt von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Die 44-jährige Autofahrerin wurde nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wie die Polizei berichtet.