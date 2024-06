Fahndung in Klagenfurt: Suche nach Handtaschendieben von Erfolg gekrönt

Die 71-jährige Frau war am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf einer Straße in Klagenfurt unterwegs. Dabei fuhr sie auch an zwei jungen Männern im Alter von 20 und 22 Jahren vorbei. „Sie bemerkte zunächst lediglich einen Ruck, als ihr die beiden im Vorbeifahren ihre Stofftasche aus dem Korb am hinteren Kotflügel rissen“, heißt es seitens der Beamten. In der Folge flüchtete das Duo und die Pensionistin erstattete die Anzeige.

Fahndung in Klagenfurt

„Aufgrund der guten Täterbeschreibung und einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Männer in der Folge in einer Seitenstraße angehalten werden“, so die Polizisten weiter. Die Frau erkannte sie eindeutig wieder. Die beiden jungen Männer aus Klagenfurt werden der Staatsanwaltschaft angezeigt.