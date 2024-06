Biker kam in Osttirol ums Leben – noch weiß keiner, wer er ist

Am Dienstag kam es in Osttirol zu einem tödlichen Unfall.

Am Dienstagnachmittag, dem 18. Juni, gegen 15 Uhr ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in der Erlachgalerie der Defereggentalstraße (L 25) bei Hopfgarten in Defereggen, Bezirk Lienz, Osttirol, tödlich verunglückt. Wie die Tiroler Tageszeitung berichtete, war es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem LKW gekommen.

Identität unbekannt

Wie es zu dem Unfall kam, war vorerst noch unklar. Auch die Identität des Motorradfahrers war nicht bekannt. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Im Einsatz standen Notarzt, ein Hubschrauber, Feuerwehr und Rettung Matrei in Osttirol sowie das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes.