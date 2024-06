Drogen-Lenker (23) verunfallte im Bezirk Wolfsberg

Per Handy-Unfallalarmierung wurde die Landesleitzentrale am Dienstagabend über einen Verkehrsunfall im Bezirk Wolfsberg in Kenntnis gesetzt. Sofort schickten sie eine Polizeistreife vorbei. Die Beamten hatten die Unfallstelle rasch gefunden. „Die beiden Insassen befanden sich im Bereich des verunfallten Fahrzeuges, welches seitlich liegend in einem abschüssigen Hang zum Stillstand kam“, schildern die Polizisten.

Drogen lagen im Unfallwrack

Im Wagen konnten geringe Mengen an Suchtmitteln vorgefunden werden. „Zudem gab der 23-jährige Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg gab an, vor Fahrantritt Suchtmittel konsumiert zu haben“, heißt es weiters. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen; er wird angezeigt. Auch wurde er mit Verletzungen ins LKH Wolfsberg eingeliefert. „Sein 21-jähriger Beifahrer blieb glücklicherweise unverletzt“, so die Beamten abschließend.