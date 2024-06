Klagenfurter Garage diente als Drogen-Umschlagplatz

Bei einer Garage in einem Klagenfurter Innenhof solle offensichtlich mit Drogen gedealt werden. Diese Anzeige ging am Dienstagabend bei der Kärntner Polizei ein. Sofort gingen die Beamten dem Hinweis nach und siehe da: „Beim Eintreffen der Streifen konnten mehrere Personen wahrgenommen und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei konnten in einer Tasche auch Suchtmittel vorgefunden werden“, so die Polizisten.

Drogenspürhund rückte an

In der Folge rückte eine Diensthundestreife zur näheren Untersuchung besagter Garage an. In der Folge wurden diverse Suchtmittelutensilien sowie mehrere hundert Gramm Suchtmittel und opiathaltige Substanzen vorgefunden. Allesamt wurde sichergestellt und ein 32-jähriger Nigerianer sowie ein 39-jähriger Russe wurden festgenommen. Die Ermittlungen laufen.