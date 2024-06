„Welle voraus“: Kärntner Schifffahrtsunternehmen steuert Zukunft an

Angetrieben von Trends wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Serviceinnovation, geändertem Freizeitverhalten und Digitalisierung, steht die Schifffahrt am Ossiacher See vor neuen Herausforderungen und Chancen. Der Ideenwettbewerb auf IdeaSpace lud kreative Köpfe ein, den Traditionsbetrieb für kommende Generationen zu gestalten – 5 Minuten berichtete.

Gesucht wurden konkrete, umsetzbare Lösungen zu folgenden Fragen: Nachhaltige, vernetzte Infrastruktur: Wie können Schifffahrt und Anlegestellen als kulturelles Erbe besser mit der regionalen Infrastruktur am Ossiacher See und in Villach vernetzt und nachhaltig gefördert werden?

Wie können Schifffahrt und Anlegestellen als kulturelles Erbe besser mit der regionalen Infrastruktur am Ossiacher See und in Villach vernetzt und nachhaltig gefördert werden? Schiffsreise in die digitale Welt: Wie können digitale Elemente wie Konnektivität, Unterhaltungssysteme, AR und KI genutzt werden, um das Erlebnis und den Komfort für Passagiere interessanter und interaktiver zu gestalten?

Wie können digitale Elemente wie Konnektivität, Unterhaltungssysteme, AR und KI genutzt werden, um das Erlebnis und den Komfort für Passagiere interessanter und interaktiver zu gestalten? Service-Wellen der Begeisterung: Welche neuen Angebote, Aktivitäten und Verpflegungskonzepte können die Ossiacher See Schifffahrt und Anlegestellen als Anziehungspunkt für neue Zielgruppen bereichern, insbesondere in Nebensaisonen und bei Wetterunabhängigkeit?

Welche neuen Angebote, Aktivitäten und Verpflegungskonzepte können die Ossiacher See Schifffahrt und Anlegestellen als Anziehungspunkt für neue Zielgruppen bereichern, insbesondere in Nebensaisonen und bei Wetterunabhängigkeit? Nach der Einreich-Phase folgte die Bewertung durch die Online-Community. Nach der Community-Bewertung wurden die Ideen der renommierten Fachjury vorgestellt. Die Ideen wurden nach vordefinierten Kriterien bewertet und unlängst in einer Feierstunde prämiert.

Zu den Gewinnern wurden jetzt gewählt: 1. Platz: „Das nachhaltige Schiff – wir schauen auf unseren See – das Schiff als grüne Oase“ der 2. Klassen der Kärntner Tourismusschule

„Das nachhaltige Schiff – wir schauen auf unseren See – das Schiff als grüne Oase“ der 2. Klassen der Kärntner Tourismusschule 2. Platz: „Schifffahrt für echte Genießer“ von Jürgen Reinert

„Schifffahrt für echte Genießer“ von Jürgen Reinert 3. Platz: „Kunst- und Kulturschiffe“ von Frank Dobbert

„Kunst- und Kulturschiffe“ von Frank Dobbert 4. Platz: „Mystery Cruise“ von Manuel Limper

Jury hatte „Qual der Wahl“

„Ich freue mich sehr, dass wir so tolle Ideen erhalten haben, und diese in einem Innovationsworkshop bereits weiterbearbeiten konnten. Wir sind sehr motiviert, die Zukunft für die Ossiacher See Schifffahrt gemeinsam mit vielen Stakeholdern zu entwickeln. Danke an Salzburg Research für die tolle Zusammenarbeit und Danke vor allem an die Teilnehmenden des Wettbewerbs“, so Josef Nageler, Geschäftsführer der Nageler Schifffahrt & Restaurant GmbH & Co KG abschließend.