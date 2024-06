Traktorunfall: Verletzter Lenker in Fahrerkabine eingeschlosen

Veröffentlicht am 19. Juni 2024, 07:59 / ©Freiwillige Feuerwehr Dirnbach

Der Südoststeirer fuhr kurz nach 21 Uhr mit seiner Zugmaschine samt angehängter Spritze vom Karbachweg in Richtung Tischlerweg. Aus ungeklärter Ursache geriet das Gespann im Ortsteil Karbach ins Schleudern. Der Traktor kippte nach links und stürzte in eine Wiese. Der Lenker wurde in der Fahrerkabine eingeschlossen.

Weiterer Landwirt alarmierte Rettungskräfte

Ein weiterer Landwirt, welcher zeitgleich aus entgegengesetzter Richtung unterwegs war, verständigte die Einsatzkräfte (Feuerwehr Hof bei Straden und Dirnbach, Rettung, Rettungshubschrauber). Der angeforderte Notarzt des Rettungshubschraubers C12 führte die Erstversorgung am Unfallort durch. Die Rettung transportierte den Mann danach mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH-Südoststeiermark-Feldbach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2024 um 08:26 Uhr aktualisiert