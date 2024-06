Kollision mit Auto: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Am Dienstagabend, dem 18. Juni, kam es in Braunau am Inn, Oberösterreich, zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Auto. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte verstarb der Motorradfahrer noch an Ort und Stelle.