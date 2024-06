Australier Jacob Italiano (22) wechselt zum GAK

Der 22-jährige Neuzugang Jacob Italiano ist waschechter Australier und wurde in der Großstadt Perth geboren. Schon mit 16 Jahren debütierte er – als zweitjüngster Spieler in der Geschichte der A-League – für seinen Heimatverein Perth Glory. 18 Mal lief der Linksaußen, der sowohl im Sturm, als auch in der Verteidigung einsetzbar ist, in der obersten australischen Liga auf. Auch für das australische U23-Team lief Italiano mehrfach auf. Im Juli 2019, kurz vor seinem 18. Geburtstag, wurde aus Italiano quasi ein „Tedesco“ – er wechselte da nämlich nach Deutschland zur Borussia aus Mönchengladbach. Jacob unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Graz. „Er ist ein absoluter Wunschspieler, wir haben ihn mehrfach vor Ort beobachtet“, so Sportdirektor Dieter Elsneg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2024 um 08:57 Uhr aktualisiert