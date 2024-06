Seit fast einer Woche vermisst: Wo ist Mandy?

Veröffentlicht am 19. Juni 2024, 09:27 / ©Montage: https://www.5min.at/wp-content/uploads/2023/07/Polizeiwagen-Natur-Polizei-Einsatz-Tag-scaled.webp/ "Österreich findet euch"

Schon der Verein „Österreich findet euch“ schaltete sich ein, um bei der Suche nach der 34-jährigen Mandy F. aus Wien zu helfen. Zuletzt gesehen wurde sie am 13. Juni 2024 um 2 Uhr nachts im 16. Wiener Bezirk, Ottakring. „Jeder Hinweis ist wichtig und hilft uns, eine vermisste Person wiederzufinden“, heißt es von dem Verein. Seitens der Polizei heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten: „Es wurde am 15. Juni eine Abgängigkeitsanzeige in einer Wiener Polizeiinspektion gelegt. Die entsprechenden Maßnahmen wurden daraufhin von der LPD Wien getroffen.“