Autounfall beim Schönaugürtel sorgt für Verkehrsbehinderungen

Veröffentlicht am 19. Juni 2024, 09:54 / ©Holding Graz/Lupi Spuma

Kürzlich kam es im Bereich Neuholdaugasse/Schönaugürtel zu einem PKW-Unfall, wie die Holding Graz am Mittwochvormittag mitteilt. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Allerdings kommt es aufgrund des Vorfalls aktuell zu Verkehrsbehinderungen. „Die Busse der Linien 34, 34E und 66 können derzeit nicht in die Neuholdaugasse einbiegen“, heißt es. Die Haltestellen Fliedergasse und Neuholdaugasse können derzeit nicht angefahren werden. Es gibt eine Umleitung in beide Fahrtrichtungen. Nähere Informationen folgen.