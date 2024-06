Inflation: Das kostete dich der Einkauf im Mai

Im Mai 2024 lagen die Preise in Österreich 3,4 % über dem Niveau von Mai 2023. „Die Inflation in Österreich ebbt langsam weiter ab. Im Mai 2024 ging die Teuerung auf 3,4 % zurück, nachdem sie im April noch 3,5 % betragen hatte. Vor allem beim Wohnen hat der Preisauftrieb deutlich nachgelassen. Auch bei Lebensmitteln stiegen die Preise im Mai unterdurchschnittlich, in der Gastronomie hingegen mehr als doppelt so kräftig wie die allgemeine Inflation“, sagt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Preise im Haushalt

Die Preise für Restaurants und Hotels (durchschnittlich +7,5 %) waren wichtigster Treiber der Inflation im Jahresabstand. Die Teuerung für Wohnung, Wasser, Energie fiel mit durchschnittlich 2,6 % deutlich schwächer aus als im April (+3,3 %). Die Preise für Haushaltsenergie gingen stärker zurück (−5,8 %) als im April (−5,0 %). Ausschlaggebend dafür war die Preisentwicklung von Gas (Mai: −17,0 %).

Produkt Inflationswert im Mai Gas −17,0 % Strompreise +3,9 % Fernwärmepreise −16,3 % Feste Brennstoffe −16,1 % Heizöl +8,5 % Mieten +7,1 %

Das kostet der Einkauf

Für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke wurden die Preise durchschnittlich um 2,8 % angehoben und damit etwas weniger stark als im April (+3,2 %). Hauptverantwortlich dafür war die Preisentwicklung bei alkoholfreien Getränken (Mai: +4,9 %; April: +7,5 %). Nahrungsmittel verteuerten sich mit +2,7 % etwa so stark wie im April (+2,6 %). Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe beinhaltet, stieg im Jahresvergleich um 4,8 %.