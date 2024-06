Straßen, Gehsteige und Co.: VCÖ sucht Kärntens Hitze-Hotspots

„Wenn Gehsteige in der prallen Sonne liegen, dann führt das dazu, dass viele Seniorinnen und Senioren sowie gesundheitlich beeinträchtigte Menschen wegen der Hitze dort nicht gehen können. Damit sind sie in ihrer Mobilität eingeschränkt“, hebt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky hervor. Umso wichtiger sei es, in Gemeinden und Städten verstärkt Anpassungsmaßnahmen umzusetzen. Der VCÖ möchte deshalb nun gemeinsam mit der Bevölkerung Hitze-Hotspots für Fußgänger aufzeigen. Die Bevölkerung kann ab sofort in eine Online-Karte heiße Straßenabschnitte im Ort eintragen. Die Einträge werden dann an die zuständige Gemeinde oder Stadt weitergeleitet.

Asphalt heizt sich auf über 60 Grad auf

„Durch dieses Instrument der Bürgerinnen- und Bürger-Beteiligung erhalten Gemeinden und Städte wertvolle Informationen und können vor Ort prüfen, welche Möglichkeiten der Verbesserung es gibt“, erklärt Jaschinsky. Mögliche Maßnahmen seien Bäume und auch Grünflächen entlang von Gehsteigen. Asphalt heize sich durch Sonnenstrahlung hingegen auf über 60 Grad auf, macht der VCÖ aufmerksam. In Kärnten gaben bei der aktuellsten Erhebung der Statistik Austria zu diesem Thema übrigens 31 Prozent der Bevölkerung an, tagsüber während Hitzeperioden stark oder sogar sehr stark belastet zu sein. In Unterkärnten waren es 27 Prozent; im Raum Klagenfurt bis Villach 29 Prozent und in Oberkärnten 37 Prozent.

Jeder fünfte in Kärnten auch nachts belastet

Jede fünfte Person in Kärnten sei nachts während Hitzeperioden stark oder sehr belastet. Hitzetage mit Temperaturen von 30 Grad oder mehr sowie Tropennächte mit 20 Grad Celsius oder mehr werden durch die Erderhitzung künftig zunehmen. Bäume sind natürliche Klimaanlagen, die die Luft in der Umgebung kühlen und angenehmer machen.