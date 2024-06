Von Maschine erfasst: Deutsche (83) erlag ihren Verletzungen

Ein 49-jähriger Angestellter eines Hotels in Going, Bezirk Kitzbühel, Tirol, war am Montag, dem 17. Juni, gegen 12.20 Uhr, mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine, einem „Hoftrac“, damit beschäftigt, mehrere Sonnenschirme zur Terrasse des Hotels zu bringen. Mit den Schirmen in der vorderen Schaufel fuhr er auf den Parkplatz ein und beabsichtigte nach einer Hecke abzubiegen.

Tödlicher Unfall in Tirol

Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang übersah er drei ihm entgegenkommende Spaziergängerinnen. Er kollidierte frontal mit der Schaufel der Arbeitsmaschine mit dem Rollator einer 83-jährigen Deutschen. Die Frau stürzte nach hinten und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol verbracht. Die zwei weiteren Spaziergängerinnen konnten sich noch in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt. Am Tag darauf, dem 18. Juni, erlag die 83-Jährige in der Klinik Innsbruck ihren Verletzungen.