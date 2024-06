Motorradfahrer (68) starb bei Frontalcrash mit LKW

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, handelte es sich bei dem Verstorbenen um einen 68-jährigen Italiener. Er war mit seinem Motorrad auf der Defereggental-Landesstraße (L25) in Richtung Huben in Osttirol. In der sogenannten „Erlsbachgalerie“, Gemeindegebiet von Hopfgarten im Defreggental, kam er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.

Motorradfahrer erlag seinen schweren Verletzungen

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Trotz rascher Erstversorgung durch die Rettungskräfte erlag der Motorradlenker noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Lenker, ein 52-jähriger Österreicher, erlitt einen schweren Schock und musste ebenfalls ärztlich betreut werden. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der LKW wurde im linken Frontbereich beschädigt. Die L25 war im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2024 um 11:16 Uhr aktualisiert