Bundeskanzler Karl Nehammer kommt nach Kärnten

Am Foto: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP)

Veröffentlicht am 19. Juni 2024, 11:09 / ©BKA / Florian Schrötter

Zu einer kurzfristigen Pressekonferenz lädt die Volkspartei am morgigen Donnerstag in die ÖVP-Parteizentrale in Klagenfurt. Als Gesprächspartner wird neben ÖVP-Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber auch ÖVP-Bundesparteiobmann und Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer zur Verfügung stehen. Thema dürfte wohl der Auftakt der Österreich-Tour des Bundeskanzlers sein. Näheres wird erst morgen verraten.